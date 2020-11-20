Filistin lideri Abbas: "Ulusal ortaklık ve siyasi bölünmeyi sonlandırma stratejik bir seçenek" - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih için, "Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmeyi sona erdirme ve ulusal ortaklığı kurmanın" geri dönüşü olmayan stratejik bir seçenek olduğunu söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas Ramallah'ta, Fetih ve Hamas yetkilileri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantılarla ilgili olarak Fetih Merkez Komitesi üyeleri Cibril er-Rucub ve Ruhi Futuh'un sunumunu dinledi.

Sunumdan sonra konuşan Abbas, Fetih'in İstanbul, Doha, Beyrut ve Şam'da gerçekleştirilen tüm toplantılarda varılan anlaşmalara bağlı olduğunu vurguladı.

"Fetih açısından, ulusal ortaklığın tesisi ve siyasi bölünmenin sonlandırılması, geri dönüşü olmayan stratejik bir seçenektir." diyen Abbas, yasama meclisi, ardından başkanlık ve sonrasında da Ulusal Konsey seçimlerinin yapılması kanalıyla ulusal ortaklığın tesis edilmesine koşulsuz olarak bağlı olduklarını kaydetti.

Ulusal diyalog kanalıyla ortaklığın tesisinin ilk seçenekleri olduğuna ve bunun uluslararası ve bölgesel değişimlerden etkilenmediğine işaret eden Abbas, Fetih Hareketi heyetine, ulusal diyalog sürecine devam etme, başta Hamas olmak üzere diğer Filistinli gruplara da vatan çıkarını önceleme çağrısı yaptı.

Abbas'ın söz konusu açıklamaları, Filistin yönetiminin, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurmasının ardından geldi.

Fetih ve Hamas heyetleri arasında 15-17 Kasım tarihinde Kahire'de düzenlenen toplantılarda bazı noktalarda anlaşma sağlandığı ve ilerleyen dönemde görüşmelere devam etme kararı alındığı duyurulmuştu.

Filistin yönetimi, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini açıklamıştı.