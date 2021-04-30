Filistin lideri Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin ertelendiğini açıkladı - Son Dakika
BBC

Filistin lideri Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin ertelendiğini açıkladı

30.04.2021 07:02
Filistin lideri Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin ertelendiğini açıkladı, System.String[]

Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Filistin lideri Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelendiğini duyurdu.

Filistin lideri Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelendiğini duyurdu.

Abbas kararını, Filistin seçimlerini görüşmek üzere Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı sonrasında açıkladı.

Televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında Abbas, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin seçimlerinin yapılmasına izin vermediğini söyleyerek, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık" dedi.

"Seçimler Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında yapılmalıdır" diyen Abbas, Kudüs'teki Filistinlilerin demokratik haklarından taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Filistin Anayasası'na göre 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak 2006 yılından bu yana seçim yapılamıyor.

Filistin'de Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas ile Batı Şeria'yı yöneten Fetih, 2006'dan bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için geçtiğimiz Eylül ayında anlaşmıştı.





Mahmud Abbas, işgal altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Hamas'tan tepki

Aralarında Hamas'ın da aralarında bulunduğu bazı Filistinli gruplar, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın seçimleri erteleme kararını kabul etmediklerini açıkladı.

Hamas bir açıklama yayımlayarak, Abbas'ın kararının "halk tarafından desteklenmediğini" belirtti ve kararı "darbe" olarak niteledi.





Seçimlerin ertelenmesine yönelik hiçbir girişimi kabul etmeyeceğini söyleyen Hamas, Doğu Kudüs olmadan seçim yapılmasının da "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimlerin Filistin halkının kendi kaderini tayin mekanizmalarından biri olduğunu" ifade ederek karara itiraz etti.

Abbas'ın açıklamasının ardından Ramallah sokaklarında toplanan eylemciler, seçimlerin planlanan tarihte yapılmasını talep etti.

Filistin lideri Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin ertelendiğini açıkladı
Filistin lideri Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin ertelendiğini açıkladı
Filistin lideri Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin ertelendiğini açıkladı

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Son Dakika Dünya Filistin lideri Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin ertelendiğini açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

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