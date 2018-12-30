Son Dakika Haberleri: Filistin Ligi'nde Hakem Ezan Okununca Maçı Durdurdu

Filistin Ligi'nde Hakem Ezan Okununca Maçı Durdurdu

13 dakika önce

Filistin Ligi'nde Şebab Han Yunus ve Hadmat el Şati arasındaki futbol müsabakası sırasında ezan okununca hakem ezan bitene kadar maçı durdurdu.

Filistin Ligi'nde Hakem Ezan Okununca Maçı Durdurdu, System.String[]
Filistin Ligi'nde Şebab Han Yunus ve Hadmat el Şati arasındaki futbol müsabakası sırasında ezan okununca hakem ezan bitene kadar maçı durdurdu.

Filistinli bir hakem, Filistin Ligi'nde yönettiği maç sırasında ezan okunurken maçı durdurdu. Şebab Han Yunus ve Hadmat el Şati arasındaki maçın 26'ıncı dakikasında ezan okunduğunu duyan Hakem, karşılaşmayı durdurarak ezanın bitmesini bekledi. Hakem, 2 buçuk dakika süren Ezan'ın bittikten sonra karşılaşmayı yeniden başlattı. Hakem'dan alınan ilginç karar, sosyal medyada büyük takdir topladı. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:35 Kaynak: İHA

Han, Filistin, Güncel
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