Filistin'liler israilin yerleşim politikasını ve abd'yi protesto ediyor

Filistin'liler İsrailin yerleşim politikasını ve ABD'yi protesto ediyor

Filistin, (DHA)- ABD'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Filistin'deki İsrail uluslararası hukuka aykırı görmediklerini ifade ettiği açıklamasının ardından Filistinliler bu günü 'Öfke Günü' ilan ederek ülke genelinde protestolar düzenledi. İsrail askerleri ile protestocular arasında çatışmalar çıktı.

Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin 'uluslararası hukuka aykırı olmadığını' içeren açıklamasından sonra başlayan protestolar Tulkarem, Hebron, Ramallah, Jenin, Beytüllahim ve Abu Dis şehirlerinde devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'nin açıklaması sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı 50'nci kuruluş yıl dönemi töreninde yaptığı konuşmada, 'Gazze sokaklarında özgürlüğü ve onuru için yürüyen küçük bir çocuktan, Kudüs'ün işgali ile ırkçı ve insanlık dışı izolasyona karşı direnen tüm yiğit erkek ve kadın Filistinlileri selamlıyorum. Sesinizi duyuyoruz, yüz milyonlarca Müslüman sizinle beraber. Filistin davası bizim en mühim gündemimizdir. ABD yönetiminin, uluslararası hukukun çiğnenmesi pahasına verdiği destekle pervasızlaşan İsrail'in ihlallerine tepki için çabalarımızı birleştirmeyi başarabildik. İsrail'in işgalini sona erdirmek ve bağımsız ve egemen Filistin devletine erişebilmek için sarsılmaz ve dirençli olmak zorundayız' dedi.

Arap Birliği de dışişleri bakanları düzeyinde Mısır'ın başkenti Kahire'de dün akşam yapılan toplantının ardından 'ABD'nin işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in kurduğu yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka aykırı olmadığına dair kararını' kınadığını duyurmuştu.