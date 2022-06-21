Filistin meselesini grafitiyle dünyaya duyurmaya çalışıyor

Gazze'nin Han Yunus kentinden Filistinli kaligrafi ve grafiti sanatçısı Bilal Halid, Filistin meselesini dünyaya duyurmak için bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 35 metrelik bir binanın duvarını kullandı.

İstanbul'da ikamet eden ve daha önce dünyanın pek çok ülkesini ziyaret eden 31 yaşındaki Halid, geleneksel Arap hat sanatı ile grafitiyi birleştirdiği çalışmalarından birini, Beyrut'un en meşhur caddesi El-Hamra'da sergiledi.

AA muhabirine konuşan Halid, Kültür Bakanlığının daveti üzerine ilk kez Lübnan'a geldiğini söyledi.

Halid, 2 gün süren çalışma sonucu 35 metre yüksekliğindeki bir binanın cephesine, sepetli vinç yardımıyla Lübnanlı ses sanatçısı Julia Butrus'un seslendirdiği bir şarkıdan mısraları Arap hattıyla çizdi.

Filistinli sanatçı, kırmızı zemin üzerine beyaz renklerle, "Sizinle daha güzel yarınlar inşa edeceğiz, sizinle yürüyecek ve galip geleceğiz" mısralarını duvara işledi.

Çalışmasının amacının genel olarak Filistin, özelde ise Gazze'deki Filistinlilerin çektiği sıkıntıları tüm dünyaya duyurmak olduğunu ifade eden Halid, "Arap ülkeleri ve özgür dünyanın halklarının, Filistin meselesi ve Kudüs etrafında kenetlenmesini umut ediyoruz." dedi.

Grafiti, geniş kitlelere mesaj ulaştırmada önemli bir sanat

Halid, Somali ve Sudan gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa, Asya ve Arap ülkelerinde grafiti ve daha çok kaligrafi alanında eserler verdiğini kaydetti.

Yaklaşık 15 yıldır bu alanda çalıştığını belirten Halid, "Bu sanatla, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkının kültürünü ve mesajını dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Grafitiyle ortaya konan eserler, herkese açık bir sergi konumunda olduğu için mesaj iletmede önemli bir işlev görüyor." diye konuştu.

Lübnan Kültür Bakanlığı 2 Haziran'da, başarılı çalışmalarından ötürü Filistinli sanatçı Halid'in ülkede ağırlanacağını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Halid'in genelde grafiti özelde ise kaligrafi sanatında öne çıkmış bir isim olduğu ifade edilmişti.

Halid son olarak, Gazze'de bir duvara, Filistinlilerin yaşam iradesini yansıtan, "Mücadele eden bedenlerimiz değil ruhumuzdur" yazısını resmetmişti.