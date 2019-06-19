Son Dakika Haberleri: "Filistin, Mursi'nin aklında ve kalbindeydi"
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"Filistin, Mursi'nin aklında ve kalbindeydi"

1 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'in, Mısır'ın demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin her zaman aklında ve kalbinde olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'in, Mısır'ın demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin her zaman aklında ve kalbinde olduğunu söyledi.
Gazze'de düzenlenen bir programda konuşan Heniyye, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatı nedeniyle ailesine ve Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.
Konuşmasında darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi'nin Filistin ve Gazze'ye desteğinden söz eden Heniyye, "Filistin, Cumhurbaşkanı olmadan önce de Mursi'nin aklında ve kalbindeydi. Düşman İsrail'in 2012 yılındaki Gazze saldırısında Gazze'ye sahip çıktı ve yaşanan gelişmeleri yakından takip etti. Allah kendisine rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Hamas lideri Heniyye, Mursi'nin vefatının ardından eşi Necla Ali Mahmud'u arayarak başsağlığı dileklerini iletmişti.
Mahkeme salonunda vefat etti
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.
Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.
Muhammed Mursi, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.
Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:36 Kaynak: AA
Mısır, Cumhurbaşkanı, Filistin, Muhammed Mursi, Güncel
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