Filistin Müslüman Alimler Birliği, 'normalleşme anlaşmasını' reddetti - Son Dakika

Filistin Müslüman Alimler Birliği, 'normalleşme anlaşmasını' reddetti

Filistin Müslüman Alimler Birliği, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik anlaşmayı reddettiklerini duyurdu.

Filistin Müslüman Alimler Birliği, 'normalleşme anlaşmasını' reddetti, System.String[]

Filistin Müslüman Alimler Birliği, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik anlaşmayı reddettiklerini duyurdu.

Filistin Müslüman Alimler Birliği, Filistin'i yok sayan BAE ve Bahreyn ile İsrail arasındaki 'normalleşme' anlaşmasını reddettiklerini duyurdu. Filistin Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Salem Salama, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Alimler, Müslümanların haklarına saldıran, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmeye devam eden Siyonist düşmanla barış ilişkileri kuran liderlere ve halklarına Allah'ın Kur'an-ı Kerim yoluyla verdiği emirleri anlatmalıdır" dedi.

NORMALLEŞME ANLAŞMASINA KARŞI UYARI

Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Yunus Al-Astal, Müslüman alimlerin 'normalleşme' anlaşmasına karşı uyarılarda bulunması gerektiğinin altını çizdi. Filistin Yasama Meclisi Kudüs Komitesi Başkanı Dr. Ahmed Abu Halabiya, İsrail ile yapılan bu anlaşmanın, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki baskısını artıracağını söyledi.


Birleşik Arap Emirlikleri, Müslüman, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Filistin Müslüman Alimler Birliği, 'normalleşme anlaşmasını' reddetti - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı         
23:57
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek         
22:38
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 02:47:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin Müslüman Alimler Birliği, 'normalleşme anlaşmasını' reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei