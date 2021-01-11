Filistin: Netanyahu, ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarını çılgınca ele geçirmeye çalışıyor - Son Dakika

Netanyahu, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu konut inşa faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu karar İsrail'in, Filistin topraklarını çalma girişimlerini destekleyen mevcut ABD yönetimi gitmeden zamanla yarıştığını gösteriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarını çılgınca ele geçirmeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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