Son Dakika Haberleri: "Filistin özgürleşmeden İslam dünyası huzura kavuşamaz"
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"Filistin özgürleşmeden İslam dünyası huzura kavuşamaz"

30 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Filistin'in geleceği İslam dünyasına, İslam dünyasının geleceği Filistin'e bağlıdır.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " Filistin'in geleceği İslam dünyasına, İslam dünyasının geleceği Filistin'e bağlıdır. Filistin özgürleşmeden İslam dünyasının huzura kavuşması mümkün değildir." dedi.

İslam Birliği Araştırmalar Merkezince (İSBAM) bir otelde "İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin" temasıyla İslam Birliği Kongresi düzenlendi.

Kongrede konuşan Karamollaoğlu,

bugün İslam dünyasının dört bir yanında zulüm ve gözyaşı olduğunu söyledi. Arakan, Suriye, Yemen ve Libya'da gözyaşının olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, "Bu sorunlara çözüm dışarıda aranmaktadır. Filistin'in geleceği İslam dünyasına, İslam dünyasının geleceği de Filistin'e bağlıdır. Filistin özgürleşmeden İslam dünyasının huzura kavuşması mümkün değildir. Müslümanlar birlik ve beraberliğini sağlamadan Filistin'in özgürleşmesi, bağımsız Filistin'in kurulması da mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Milli Görüş'ün Kudüs'ü, Filistin'i İslam birliğine giden yolda mihenk taşı olarak gördüğünü anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"İslam dünyası somut projeler üretmeli. Müslümanlar en yüksek medeniyetleri kurmuştur. Ekonomik, siyasi ve askeri alanda ortak müesseseler kurmalı, ticaret güçlendirilmeli ve kendi para birimimizi ya da ortak para birimi oluşturulmalıyız. Savunma iş birliği teşkilatını mutlaka kurmalıyız. Kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanmalıyız."

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Filistin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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