Filistin Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 1 Ölü
22 dakika önce
Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesinde Filistinlilere ait polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.
Kudüs
'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesinde Filistinlilere ait polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Polis
Sözcüsü Luey Erzikat yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin Er-Ram Polis Merkezi'ne ateş açtığını, emniyet güçlerinin de saldırganlara karşılık verdiğini belirtti.
Saldırıda ağır yaralanan Filistinli bir sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Erzikat, emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.
Erzikat, saldırıya ilişkin başka bir bilgi paylaşmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:51 Kaynak: AA
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