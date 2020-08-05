Filistin Radyo ve Televizyon binasına Lübnan bayrağı yansıtıldı - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin Radyo ve Televizyon binasının dış cephesine Lübnan bayrağı yansıtılarak, "Filistin'den Lübnan'a, kalplerimiz sizinle" notu düşüldü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve 135 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli patlamanın ardından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin Radyo ve Televizyon binasının bir duvarına Lübnan bayrağı yansıtıldı. Bayrağın yanına, "Filistin'den Lübnan'a, kalplerimiz sizinle" notu düşüldü. Filistinli yetkililer, Lübnan ile dayanışma içinde olduklarını ifade ederek Filistin'in Lübnan halkına yardıma hazır olduğunu belirtti.

(İHA)