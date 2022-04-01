Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor

01.04.2022 20:26

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin Ramazan ayının yarın (Cumartesi) başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin Ramazan ayının yarın (Cumartesi) başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı hilalinin görüldüğü, cumartesi gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olacağı belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı ile BAE Soruşturma Komitesi tarafından yapılan iki ayrı resmi açıklamaya göre de hilalin görüldüğü ve Ramazan ayının Cumartesi günü (yarın) başlayacağı duyuruldu.

Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed el-Hüseyin de yaptığı açıklamada hilalin görüldüğünü ve Ramazan ayının yarın idrak edileceğini kaydetti.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre ise, hilalin görülmemesi nedeniyle ülkede Ramazan ayına pazar günü girileceği belirtildi.

Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor
Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor
Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor

YORUMLAR
500
2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu! 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu! Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu Suudi Arabistan, Katar, BAE ve Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor Suudi Arabistan, Katar, BAE ve Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor

Suudi Arabistan, Filistin, Ramazan, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor - Son Dakika


Son Dakika
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 20:32:31. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement