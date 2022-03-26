Filistin: Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi tansiyonu yükseltir - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin: Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi tansiyonu yükseltir

26.03.2022 20:00
Filistin: Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi tansiyonu yükseltir

Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam etmesinin işgal altındaki Filistin topraklarında tansiyonu yükselteceği uyarısında bulundu ve bundan İsrail'in sorumlu olacağını belirtti.

Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam etmesinin işgal altındaki Filistin topraklarında tansiyonu yükselteceği uyarısında bulundu ve bundan İsrail'in sorumlu olacağını belirtti.

Tel Aviv yönetiminin, Yahudilere Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesinin ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu kararın kınandığı açıklamada, genel olarak Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlardan özelde de Ramazan ayında bunun sürdürülmesi sonucu yaşanacaklardan ve işgal altındaki topraklarda tansiyonun yükselmesinden İsrail'in sorumlu olacağı ifade edildi.

Açıklamada, kararın, baskınlara meşruiyet kazandırma amacı taşıyan bir girişim olduğu aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Yahudilere, Ramazan'da da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme izni verdiği duyurulmuştu.

Haberde, Başbakan Naftali Bennett'in başkanlığında bu hafta içinde düzenlenecek bir toplantıda meselenin bir kez daha ele alınacağı ve nihai kararın verileceği ifade edilmişti.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Filistin Vakıflar Bakanlığı'nın verilerine göre, 2021'de Mescid-i Aksa'ya 34 bin 562 yerleşimci baskın düzenledi.

YORUMLAR
500
BM, Filistin'deki İsrail yerleşimlerinin 2014'ten bu yana yüzde 23 arttığını açıkladı BM, Filistin'deki İsrail yerleşimlerinin 2014'ten bu yana yüzde 23 arttığını açıkladı Son dakika haberi... Filistin Başbakanı Iştiyye: 'İki devletli çözüm seçeneğini kurtarmak için siyasi süreç oluşturulmalı' Son dakika haberi... Filistin Başbakanı Iştiyye: 'İki devletli çözüm seçeneğini kurtarmak için siyasi süreç oluşturulmalı'

Filistin, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin: Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi tansiyonu yükseltir - Son Dakika


Son Dakika
19:26 Umutlandıran asgari ücret açıklaması! AK Partili Kurtulmuş: İlave zam yapılabilir
19:21 Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum
19:18 Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li sunucu Hadley Gamble arasında gerginlik yaşandı: Cevap fırsatı vermiyorsunuz
19:11 Ukrayna'nın Lviv kentinde peş peşe patlama sesleri yükseldi! 5 kişi yaralandı
18:53 Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı
18:24 Burak Yılmaz penaltıyı neden kaçırdı? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
17:48 ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 20:07:36. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin: Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi tansiyonu yükseltir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement