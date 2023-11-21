İsrail, Gazze'de bir okul ve 9 eve bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 46 gündür bomba yağdırıyor. 13 binden fazla Filistinliyi katlederek bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail'e ait savaş uçakları bu kez yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okul ve 9 evi hedef aldı. Saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar bulunduğu aktarıldı.

BİR OKUL VE 9 EVE SALDIRI DÜZENLEDİLER

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okul ve 9 eve bombardıman düzenledi. Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca yaralı olduğu bilgisine yer verildi.

ATEŞKES ÇAĞRILARINA KULAK TIKADILAR

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 46. gününde de devam ediyor. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes ve insani ara çağrılarına rağmen İsrail ordusu, Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.

SON 24 SAATTE 250 NOKTAYA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu ileri sürüldü.

HAMAS: İSRAİL İLE ATEŞKESE ULAŞMAYA YAKINIZ

Hamas lideri İsmail Heniyye bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak" dedi. Dünya gelecek ateşkes kararına kilitlenirken İsrail'in sivillere yönelik bu saldırısı büyük tepki çekti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 65'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

13 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI VAR

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.