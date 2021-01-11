Filistin, Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımına onay verdi - Son Dakika

Filistin, Rusya'nın yeni tip korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Rus Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdiği belirtildi. Sputnik V'aşının ilk sevkiyatı yakınlarında ulaşması beklenniyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın aşı teminini sağlamak için 4 şirketle sözleşme yaptığını duyurdu. Aşı dozları önümüzdeki 2 ay içinde geleceğini belirten Iştiyye, "Sağlık personelleri, ardından hastalar ve yaşlılarla başlayacak aşılama süreci halkımızın yaklaşık% 70'i aşılanana kadar devam edecek." dedi.

(Hamad Alnajjar/İHA)