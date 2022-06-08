Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in dayatmalarının ilaç sıkıntısına neden olduğunu söyledi - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in dayatmalarının ilaç sıkıntısına neden olduğunu söyledi

08.06.2022 23:52
Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in dayatmalarının ilaç sıkıntısına neden olduğunu söyledi

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Filistin'de İsrail'in dayatmaları ve maddi yetersizliğin ilaç sıkıntısına neden olduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Filistin'de İsrail'in dayatmaları ve maddi yetersizliğin ilaç sıkıntısına neden olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Keyle, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD, Dünya Bankası, Avrupa ülkeleri ve uluslararası bağışçı kurumların temsilcileriyle Ramallah'taki ofiste yapılan toplantıda konuştu.

Keyle, "İsrail'in dayatmaları, uluslararası destek ve yardım eksikliği nedeniyle, Filistin'deki sağlık hizmetleri diğer alanlarda olduğu gibi zarar görüyor." dedi.

Uluslararası destek ve maddi yardım eksikliğinin Filistin sağlık sistemine etkisine değinen Keyle, "(Bu eksiklik) tedavi hizmetlerini önemli ölçüde etkiliyor ve ciddi bir ilaç sıkıntısına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Keyle, "İsrail işgali ırkçılığın artmasıyla birlikte, sağlık personelinin ve hastaların şehirler arasındaki hareketlerinde; C bölgesinde, Gazze ve Kudüs'e giriş çıkışlarda baskı giderek artıyor." diye konuştu.

Filistin yönetimi, İsrail'den gelen fonların bir kısmın kesintiye uğramasının yanı sıra dış desteğin de azalması nedeniyle maddi sıkıntılar yaşıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Filistin, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

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