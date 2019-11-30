Son Dakika Haberleri: Filistin Sağlık Bakanı Keyle: "Gazze'deki ABD hastanesi şüphe uyandırıyor"
Son Dakika Güncel Filistin Sağlık Bakanı Keyle: 'Gazze'deki ABD hastanesi şüphe uyandırıyor' - Son Dakika

Filistin Sağlık Bakanı Keyle: "Gazze'deki ABD hastanesi şüphe uyandırıyor"

6 saat önce

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında inşa edilen ABD askeri sahra hastanesinin "şüphe" uyandırdığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanı Keyle:

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında inşa edilen ABD askeri sahra hastanesinin "şüphe" uyandırdığını belirtti.

Keyle, Filistin Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Bu hastane, hakkında büyük soru işaretleri olan siyasi bir programla bağlantılı olması ve Filistin halkının karşı çıktığı Yüzyılın Anlaşması planı kapsamında inşa edildiği için şüphe uyandırıyor." ifadesini kullandı.

ABD'li yetkililerin, Filistin halkına yardım etmek istiyorlarsa Gazze'deki savaşı durdurmaları ve Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunu desteklemeleri gerektiğini, ayrıca Gazzelilere hizmet veren Kudüs hastanelerine de yardımda bulunulabileceğini belirten Keyle, Sağlık Bakanlığı ile Filistin hükümetinin Gazze'deki sağlık sektörünün çökmemesi için çalıştığını vurguladı.

Keyle, Sağlık Bakanlığının Filistinlilerin tüm sağlık hizmetlerini karşılamaya çalıştığını kaydederek, "Gazze'de ABD askeri sahra hastanesine ihtiyaç var mı?" diye sordu.

Söz konusu sahra hastanesi, Gazze'deki Filistinli gruplar ile İsrail arasında varılan anlaşmalar kapsamında ABD merkezli FriendShips öncülüğünde inşa ediliyor.

Hamas Hareketi, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, hastanenin Filistin hareketleri tarafından denetim altında tutulacağını belirtilmişti.

Hastanenin inşaatıyla ilgili çarşamba günü yayınlanan video görüntüleri ve fotoğraflar sosyal paylaşım platformlarında soru işaretlerine neden olmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:50 Kaynak: AA
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