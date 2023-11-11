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Filistin Sağlık Bakanı: "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti." - Son Dakika

Filistin Sağlık Bakanı: "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti."

11.11.2023 12:43

Filistin Sağlık Bakanı: "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'de etrafını tamamen kuşattığı Şifa Hastanesi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. Yakıtın tükendiği hastanede, kuvözdeki 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İSRAİL, AMELİYATHANE BÖLÜMÜNÜ BOMBALADI

İsrail, Gazze'deki hükümetin defalarca reddetmesine rağmen, "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla Şifa Hastanesi ve çevresini bombalamaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları daha bu sabah Şifa Hastanesi'ne bir kez daha saldırdı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

Şifa Hastanesi'nde operasyonlar durdu, kuvözdeki 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle can verdi

HASTANEDEKİ OKSİJEN MAKİNELERİ DURDU

Hastanedeki son durumla ilgili Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarından kaçan binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'nde yakıtın tükendiği, tüm operasyonların durdurulduğu bildirildi. Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanedeki oksijen makinelerinin durması sebebiyle bazı hastaların yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca hastanede yoğun bakımda tutulan 39 bebek de oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi'nde operasyonlar durdu, kuvözdeki 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle can verdi

"İÇERİDE HAREKET EDEN HERKES HEDEF ALINIYOR"

Şifa Hastanesi Direktörü Muhammet Abu Salmiya hastaneden Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Tek söyleyebileceğim, can kaybetmeye başladık. Hastalar her geçen dakika ölüyor, yaralılar da ölüyor, hatta kuvözdeki bebekler bile. Kuvözde bir bebeğimizi kaybettik, yoğun bakımda da bir gencimizi kaybettik. Hastane yerleşkesi kuşatma altına alındı, hastanedeki binalar hedef alındı. Hastane yerleşkesi içinde hareket eden herkes hedef alınıyor. İsrail dışarıda, kimsenin hareket etmesine izin vermiyor.

Şifa Hastanesi'nde operasyonlar durdu, kuvözdeki 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle can verdi

"ÖLÜME DAKİKALAR UZAKTAYIZ"

İçeride doğan bebeklere yardım eli uzatmak için kuvöze ulaşmaya çalışan sağlık ekibinden 1 kişi vurularak öldürüldü. Hastane elektriksiz, internetsiz, hatta su ve tıbbi malzemesiz kaldı. Tüm dünyayla bağlantımız tamamen kopmuş durumda, ölüme dakikalar uzaktayız. Zor durumdayız, tüm dünyaya birçok kez acil çağrı gönderdik, herhangi bir dönüş olmadı."

Şifa Hastanesi'nde operasyonlar durdu, kuvözdeki 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle can verdi

"BİRİKEN CENAZELERİ HASTANEDE DEFNETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiye ise, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle biriken cenazeleri hastanenin yerleşkesinde toprağa vermeye çalışacaklarını söyledi. Ebu Selmiye, "Bizim ölümle aramızda saatler kaldı. Dünya ise bizi izlemekle yetiniyor, bizler sayılardan ibaret değiliz" dedi. Hastanede hayatını kaybeden ancak defnedilemeyen Filistinlilere ait cenazelerin çokluğuna işaret eden müdür, "Biriken şehit cenazelerini, İsrail ordusunun muhitini aralıksız bombaladığı hastanenin içinde defnetmeye çalışacağız" diye konuştu.

Şifa Hastanesi'nde operasyonlar durdu, kuvözdeki 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle can verdi
Şifa Hastanesi'nde operasyonlar durdu, kuvözdeki 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle can verdi
Şifa Hastanesi'nde operasyonlar durdu, kuvözdeki 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle can verdi


Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Sağlık Bakanı: 'Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Sağlık Bakanı: "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti." - Son Dakika
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