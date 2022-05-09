Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail 2022'de Filistinli 50 sivili öldürdü - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail 2022'de Filistinli 50 sivili öldürdü

09.05.2022 17:02
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail 2022'de Filistinli 50 sivili öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin 2022 yılının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli 50 sivili öldürdüğünü duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin 2022 yılının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli 50 sivili öldürdüğünü duyurdu.

Bakanlığa bağlı Olağanüstü Durumlar İdaresinin yayımladığı rapora göre, Batı Şeria'da en fazla sivilin öldürüldüğü kent olan Cenin'de 17, Nablus'ta da 7 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Geri kalan Filistinlilerin ise Batı Şeria ve Gazze'nin çeşitli bölgelerinde öldürüldüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca 2021 yılının aynı döneminde İsrail güçlerince 14 Filistinlinin öldürüldüğüne işaret edilerek, 2022'de bu sayının fazlasıyla arttığına dikkati çekildi.

İsrail ordusu, askerlere "taş ve molotofkokteyli atan veya Ayrım Duvarı'nı (Utanç Duvarı) geçmeye çalışan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanma" yetkisi tanıyor. Askerlerin, taş ve molotofkokteyli attıktan sonra geri çekilen ve artık tehlike arz etmeyen Filistinlilere dahi ateş açma yetkisi bulunuyor.

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Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail 2022'de Filistinli 50 sivili öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail 2022'de Filistinli 50 sivili öldürdü - Son Dakika
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