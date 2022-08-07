İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 41'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 41'e yükseldi

07.08.2022 20:43
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 41'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını 3'ncü gününde de sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybının 41'e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 311 kişinin yaralandığını aktardı. - GAZZE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 41'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 41'e yükseldi - Son Dakika
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