İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını 3'ncü gününde de sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybının 41'e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 311 kişinin yaralandığını aktardı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 41'e yükseldi - Son Dakika

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