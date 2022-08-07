İsrail'in girişlerini kontrol ettiği abluka altındaki Gazze'ye ulaşan yakıtı da bu dönemde kesmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Gazze'den atılan roketler sonucundaysa İsrail tarafında henüz bir can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin durabileceği bildirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.