Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin durabileceği bildirildi - Son Dakika
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Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin durabileceği bildirildi

07.08.2022 18:14
Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin durabileceği bildirildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin 48 saat içinde durabileceğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin 48 saat içinde durabileceğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze şeridinde sağlık merkezlerinin çektiği elektrik sıkıntısı nedeniyle 48 saat içinde çalışamaz duruma geleceğini duyurdu.

İsrail'in cuma günü başladığı saldırısının ardından ambargonun ağırlaştığı Gazze'nin güneyindeki tek elektrik santrali yakıt sıkıntısı nedeniyle cumartesi günü 12 saat boyunca kapalı kalmıştı. Santral günde sekiz saate varan elektrik kesintileri yapacağını açıklamıştı. Gazze Elektrik Şirketi, eğer yakıt gelmezse santralin tamamen kapanacağını duyurmuştu.

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Gazze'den atılan roketler sonucundaysa İsrail tarafında henüz bir can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in girişlerini kontrol ettiği abluka altındaki Gazze'ye ulaşan yakıtı da bu dönemde kesmişti.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin durabileceği bildirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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