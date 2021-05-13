Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 83 oldu

Bakanlık, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 17'si çocuk, 7'si kadın toplamda 83 kişi olduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 487 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı , İsrail 'in işgal altındaki Gazze ve Doğu Kudüs 'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini açıkladı.

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