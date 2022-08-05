İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 8'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 8'e yükseldi

05.08.2022 19:08
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 8'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralı sayısının ise 44 yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralı sayısının ise 44 yükseldiğini açıkladı.

İsrail güçlerinin, Filistin'in batısında yer alan Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yaralı sayısının ise 44 yükseldiği belirtildi.

Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Komutanı öldürüldü

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde bulunan bir apartmana düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayınlarken, ayrıca Filistin İslami Cihat Örgütü'nün üst düzey Komutanı Tayseer Jabari'nin öldürüldüğünü duyurdu. Filistin İslami Cihat Örgütü ise 2019 yılında göreve gelen üst düzey Komutan Tayseer Jabari'nin İsrail'in saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki Filistin İslami Cihat Örgütü'nün doğrudan tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'ni vuruyor. Sivil yerleşim noktasında özel durum ilan edildi" ifadeleri kullanılmıştı. - GAZZE

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 8'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 8'e yükseldi - Son Dakika
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