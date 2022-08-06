İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 24'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 24'e yükseldi

06.08.2022 23:51
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 24'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e, yaralı sayısının ise 203'e yükseldiğini açıkladı.

- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 24'e yükseldi

GAZZE - Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e, yaralı sayısının ise 203'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in, Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cebaliye mülteci kampına saldırı düzenlediği açıklandı. Yetkililer saldırı nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah şehrinde, İsrail güçlerinin bir eve düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'sı çocuk olmak üzere 24'e, yaralı sayısının ise 203'e yükseldiğini açıkladı.

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 24'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 24'e yükseldi - Son Dakika
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