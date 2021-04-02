Filistin seçimlerinde Hamas'tan aday olan kadın aktivist İsrail tarafından tutuklanmaktan korkmadığını söyledi - Son Dakika

Filistin seçimlerinde Hamas'tan aday olan kadın aktivist İsrail tarafından tutuklanmaktan korkmadığını söyledi

02.04.2021 15:13
Filistin seçimlerinde Hamas'tan aday olan kadın aktivist İsrail tarafından tutuklanmaktan korkmadığını söyledi, System.String[]

Filistin'de mayıs ayında yapılacak milletvekili seçimleri için Hamas listesinden aday olan eski tutuklulardan kadın aktivist, gazeteci ve yazar Lema Hatır, aday gösterilmesinin ardından İsrail tarafından tutuklanmaktan korkmadığını, tehdit ve yıldırma siyasetine aldırmadan önüne bakacağını belirtti.

Filistin'de mayıs ayında yapılacak milletvekili seçimleri için Hamas listesinden aday olan eski tutuklulardan kadın aktivist, gazeteci ve yazar Lema Hatır, aday gösterilmesinin ardından İsrail tarafından tutuklanmaktan korkmadığını, tehdit ve yıldırma siyasetine aldırmadan önüne bakacağını belirtti.

Filistin'de yaklaşan seçimler öncesi İsrail'in Hamas mensuplarına yönelik gözaltı ve kovuşturmaları artıyor. İsrail istihbaratı son haftalarda Hamas'ın Batı Şeria'daki birçok yetkilisini soruşturma için çağırarak, seçimlere katılmamaları yönünde "uyarılarda" bulundu.

İsrail, şubat ayında Hamas'ın Batı Şeria'daki en etkin isimleri olarak bilinen Yasir Mansur ile Adnan Asfur'u, geçen hafta da Hamas'ın önemli yetkililerinden Abdulbasıt el-Hac ve Halid el-Hac'ı evlerine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldı.

İsrail'in Batı Şeria'daki Hamas yöneticileri başta olmak üzere Filistinlilere yönelik gözaltı politikasıyla seçimlere müdahale etmeye çalışmasının ardından gözler, Batı Şeria'da Hamas listesinden aday olan isimlere çevrildi.

Halil Hayye'nin başkanlık ettiği Hamas listesinde, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ten liderler, Hristiyanlar, akademisyenler, bağımsızlar ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular yer alıyor.

"Kudüs'te Buluşalım" adlı Hamas listesinin ön sıralarından aday gösterilen 45 yaşındaki Hatır, adaylığıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Filistin'in çeşitli gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan, 5 çocuk annesi gazeteci ve yazar Hatır, Temmuz 2018'de İsrail tarafından evine düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan ve 13 ayını İsrail cezaevlerinde geçiren Filistinli bir kadın aktivist.

Hatır, Hayye'nin başkanlık ettiği Hamas listesinde, İsrail tarafından Kudüs'ten uzaklaştırılan Muhammed Ebu Tayr'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

"İşgal güçlerinin zihniyeti bu ama biz korkmuyoruz"

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ikamet eden Hatır, Hamas listesinden aday olması nedeniyle tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunun farkında olduğunu söyledi.

Hatır, "Aday olmam, işgal güçlerine 'Filistinliler senin tehditlerinden korkmuyor' mesajı veriyor. Tabii ki biz cezaevlerinde yaşamak istemiyoruz, bizim yerimiz orası değil. Ancak ne yazık ki işgal güçlerinin zihniyeti bu ama biz korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hamas yöneticilerine yönelik tehdit ve yıldırma siyasetine rağmen önlerine bakacaklarını, bu baskıların yürüyüşlerine engel olmayacağını vurgulayan Hatır, "Biz istikrarın sağlanamadığı, işgal altındaki bir vatanda olduğumuzun farkındayız. Bunun da ağır bedelleri olur. Ancak mücadelenin sonunda biri öne geçecek ve sancağı taşıyacak." dedi.

"Evlerimizde oturup haklarımızın iade edilmesini bekleyemeyiz"

İsrail işgalinden bugüne kadar çok çektiklerine işaret eden Hatır, "Evlerimizde bir köşeye çekilip haklarımızın İsrail tarafından iade edilmesini bekleyemeyiz. Mevcut durum, haklarımızı geri almak için çalışmamızı ve mücadele etmemizi gerekli kılıyor." diye konuştu.

Hatır, geçmiş dönemdeki sorunların çözülmeye çalışılacağı, siyasi, ulusal ve hizmet alanlarını içine alan çok yönlü bir program hazırladıklarına ve bu programın en büyük hedefinin Kudüs meselesi olduğuna dikkati çekerek, aday olduğu listenin parlamentoda yer alarak değişim yaratacağını, yolsuzlukla mücadele edeceğini ve yeni kanunlar çıkararak birçok sorunu çözmeye çalışacağını savundu.

Filistin kadınının siyasi hayattaki rolüne de değinen Hatır, Filistinli kadınların, gerek iş gerek direniş gerekse tüm meydanlarda erkeklerle birlikte hareket ettiğini, sosyal ve siyasi hayat ile kültürel ve sendikal faaliyetlerin de içinde yer aldıklarını vurguladı.

Hatır, kadının onurunun korunduğu ve istikrarlı bir aile hayatının teminat altına alındığı kanunlar çıkarılmasını hayal ettiğini anlattı.

İsrail güçleri Hatır'ı gece baskınıyla gözaltına almıştı

Batı Şeria'da 24 Temmuz 2018'de gece yarısı evine baskın düzenleyen İsrail askerlerince gözaltına alınan Hatır, 13 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Filistinli kadının İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı sırada küçük oğlu Yahya ile vedalaştığı anı gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine olay Filistin kamuoyunda yoğun tepkilere yol açmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti de yaptığı açıklamada, "yasaklı bir kuruma" üye olduğu ve yazılarının burada yayımlanması gerekçesiyle Hatır'ın İsrail makamları tarafından sorguya çekildiğini bildirmişti.

Açıklamada, Hatır'ın uzun ve ağır sorgu seanslarına maruz bırakıldığı, sürekli bağırma şeklinde sözlü hakarete uğradığı, Filistinli yazarın ayrıca bu 10 saati aşan sorgu seansları içinde sadece bir kez yemek ve tuvalet izni verildiği aktarılmıştı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Milletvekili, Filistin, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin seçimlerinde Hamas'tan aday olan kadın aktivist İsrail tarafından tutuklanmaktan korkmadığını söyledi - Son Dakika


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