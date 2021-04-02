Filistin seçimlerinde yarışacak 36 aday listesi açıklandı - Son Dakika

Filistin seçimlerinde yarışacak 36 aday listesi açıklandı

02.04.2021 11:37
Filistin seçimlerinde yarışacak 36 aday listesi açıklandı, System.String[]

Filistin Merkez Seçim Komitesi, mayıs ayında yapılacak seçimler için 36 aday listesi sunulduğunu duyurdu.

Filistin Merkez Seçim Komitesi, mayıs ayında yapılacak seçimler için 36 aday listesi sunulduğunu duyurdu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, sunulan 36 listenin 13'ünün kabul edildiği, diğer aday listelerinin ise halihazırda inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

Filistin'deki iki önemli gruptan Fetih ve Hamas hareketleri iki ayrı liste ile seçimlere katılıyor.

Diğer yandan, Fetih Hareketinden ihraç edilen eski Bakan Nasır el-Kudva ile 19 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Merkez Konsey Üyesi Mervan el-Bergusi, seçime ortak listeyle girecek.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı sol gruplar ise onları tek listede birleştirme çabaları başarısız olduktan sonra birkaç listeyle seçimlere katılacak.

Başvurusu yapılan ve grupların tercihlerine göre isimlendirilen listeler ise şu şekilde:

Fetih Hareketinin listesi: "Fırtına"

Filistin Kurtuluş Örgütünden dört küçük grupla koalisyon yapılarak oluşturulan Fetih'in listesine Hareketin Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul başkanlık ediyor.

Hamas'ın listesi: " Kudüs'te Buluşalım"

Halil Hayye'nin başkanlık ettiği Hamas listesinde de Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ten liderler, Hristiyanlar, akademisyenler, bağımsızlar ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular yer alıyor.

Bergusi ve Kudva'nın ortak listesi: "Özgürlük"

Eski Bakan Nasır el-Kudva ile Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi'nin ortak hazırladığı listede de akademisyenler, Fetih Hareketinden isimler ve Bergusi'ye yakın kişiler bulunuyor.

Kudva'nın başkanlığını yaptığı listede, Mervan el-Bergusi'nin desteklediği ancak bizzat bulunmadığı, eşi ve bazı yardımcılarının yer aldığı ifade ediliyor.

Muhammed Dahlan'ın listesi: "Gelecek"

Fetih Hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın listesinde ise yine Fetih'ten ihraç edilen bazı isimler ve Dahlan'ın eşi Celile Dahlan bulunuyor.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin listesi: "Halkın Nabzı"

FHKC'nin hazırladığı listede, Filistinli sol grubun Ahmed Saadat gibi İsrail hapishanelerindeki yöneticileri de yer alıyor.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin listesi: "Demokratik Değişim"

İbrahim Ebu Hacle'nin başkanlık ettiği listede de yine İsrail hapishanelerinde tutuklu grup yöneticilerinin isimleri mevcut.

"Birleşik Sol"

Filistin Halk Partisi ile Filistin Demokratik Birliği, "Birleşik Sol" adıyla ortak bir listeyle seçime katılacak.

"Değişime ve siyasi ayrılığı bitirmeye doğru"

Mustafa el-Bergusi başkanlığındaki Filistin Ulusal Girişimi tarafından oluşturulan bu listede, girişimin içinde yer alan aktivistler ve bağımsız ulusal figürlerden oluşan 50 aday bulunuyor.

Seçimlerdeki bağımsız listeleri ise şu şekilde sıralamak mümkün:

"Herkes için Filistin"

Önceki Filistin hükümetinin Çalışma Bakanı Mufid el-Hasayine tarafından hazırlanan listede bağımsız kişiler bulunuyor.

"Vatan"

Filistin Yasama Konseyi eski milletvekili Hassan Harişe, "Vatan" adı altında hazırladığı listede "sosyal, kültürel ve ideolojik anlamda seçkin bir gruba" yer verdiğini söyledi.

"Birlikte güçlüler"

2007-2013 yıllarında görev yapan eski Başbakan Selam Feyyad da "Birlikte güçlüler" adıyla bağımsız bir liste hazırladı.

Küçük bağımsız listeler ise şu şekilde:

"Gençlik Onurum, "Vefa ve İnşa", "Bu Kadar Yeter", "Murabıtlar", "Ülkenin Nabzı", "Birleşik Filistin", "Adalet ve İnşa", "Bizi Birleştiren Filistin", "Kudüs", "Geri Dönenler", "Bağımsız Liste", "Vatan Kalkınması", "İnsanların Sesi", "Vatan için Söz", "Yeni Şafak", "Tüm Filistin Birleşiyor", "Dönüş Listesi", "Adalet ve İnşa Listesi", "Birleşik Filistin Hareketi Listesi", "Rüya Liste", "Bağımsızlar Topluluğu", "Liyakat Listesi", "Filistin'in Geleceği", "Vatan Hareketi", "Bağımsızlık ve Onur."

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Filistin, İsrail, Vatan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin seçimlerinde yarışacak 36 aday listesi açıklandı - Son Dakika


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