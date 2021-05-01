Filistin seçimlerinin ertelenmesi iç bölünmüşlüğü derinleştirecek mi? - Son Dakika

Filistin seçimlerinin ertelenmesi iç bölünmüşlüğü derinleştirecek mi?

01.05.2021 11:03
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Filistinli siyasi analistler, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın seçimleri erteleme kararının yaklaşık 15 yıldır devam eden Filistin iç bölünmüşlüğünü artıracağını düşünüyor.

Filistinli siyasi analistler, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın seçimleri erteleme kararının yaklaşık 15 yıldır devam eden Filistin iç bölünmüşlüğünü artıracağını düşünüyor.

Abbas, önceki gün Filistinli Liderler Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapılmasına izin vermediğini belirtmiş ve Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri ertelediklerini duyurmuştu.

Abbas söz konusu kararın, İsrail'i seçimler konusunda ikna etmeye yönelik tüm uluslararası çabaların başarısızlığından sonra alındığını vurgulamıştı.

Filistin Devlet Başkanı, seçimlere ilişkin yeni bir takvim açıklamadı.

Hamas'ın da aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, seçimlerin ertelenmesi kararını kabul etmediklerini açıkladılar.

Hamas'tan yapılan açıklamada, erteleme kararının doğuracağı sonuçlardan Fetih Hareketi ve Filistin yönetiminin sorumlu olacağı ifade edildi.

Açıklamada kararın, ulusal uzlaşı sürecine vurulmuş bir darbe olduğu belirtildi ve bu uzlaşı ve birlik halinin tek bir Filistinli grubun ajandasına ipotek edilemeyeceği aktarıldı.

Heniyye: Ertelemenin hiçbir inandırıcı gerekçesi yok

Hamas lideri İsmail Heniyye de dün gece yaptığı açıklamada, Filistin seçimlerinin ertelenmesinin hiçbir inandırıcı gerekçesi olmadığını belirtti.

Heniyye, "Filistin iradesi İsrail'in kararına ipotek edilirse, İsrail'le siyasi olarak ve sahada mücadele edilmez ve Oslo Anlaşması protokollerine bağımlı kalınırsa seçimlerin ertelenmesi demek, iptal edilmesi ve Filistinlilerin siyasi hakkının müsadere edilmesi demek olur." ifadesini kullandı.

Seçimlerin ertelenmesinin, Filistin iç siyasetini başladığı yere geri döndürebileceği uyarısında bulunan Heniyye, Hamas olarak Filistin'in iç siyasi çekişmelere geri dönmesini değil diyalog ve uzlaşmaya devam etmesini istediklerini aktardı.

"Filistin halkı, erteleme kararının ardından daha fazla bölünmeye doğru gidiyor"

Gelişmeleri değerlendiren siyasi analist Abdulmecid Suveylim de kararın Filistin'deki bölünmüşlüğü daha da derinleştirebileceğini belirtti.

Suveylim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkı, seçimleri erteleme kararının ardından daha fazla bölünmeye doğru gidiyor." dedi.

Filistinli grupların durumu siyasi iradeleriyle değiştirebileceklerini ifade eden Suveylim, kararın ciddi bir siyasi diyalog yürütmek için fırsat olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Suveylim Filistin sokağının Filistinli grupların aksine seçimlerin yapılmasına hevesli olduğuna dikkati çekti.

Filistin seçimlerinin Filistin'in en yüksek yasama organı olan Ulusal Meclis'ten (FKÖ Parlamentosu) başlaması gerektiğini aktaran Suveylim, "Eğer bu yapılsaydı, başta FKÖ olan tüm Filistin kurumlarında gerçek bir değişim olacaktı." diye konuştu.

Suveylim "İsrail'in, son yıllarda yarattığı ve derinleştirdiği Filistin bölünmesini sona erdirecek seçimlere izin vermesi mümkün değil." sözlerine yer verdi.

Yeni bir bölünme

Benzer görüşü savunan siyasi analist Şurahbil el-Gureyb, erteleme kararının yeni bir Filistin bölünmesine ve ayrımın artmasına yeşil ışık yaktığını söyledi.

Gureyb, "Karar, Filistin'in iç durumunu daha da karmaşık hale getirecek. Siyasi sistemde reform yapmak ve bölünmeleri ele almak için, bu seçimlerin kendileri adına büyük bir umut ışığı olduğunu düşünen Filistin halkı, şimdi yeni bir siyasi bölünmüşlük içinde karanlık bir tünele girebilir." dedi.

Gureyb, kararın yansımalarının başta Hamas ve Fetih olmak üzere Filistinli gruplar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini aktardı.

Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin seçimlerinin ertelenmesi iç bölünmüşlüğü derinleştirecek mi? - Son Dakika


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