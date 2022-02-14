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Filistin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları "Yahudi terörü" olarak niteledi - Son Dakika

Filistin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları "Yahudi terörü" olarak niteledi

14.02.2022 00:14
Filistin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları "Yahudi terörü" olarak niteledi

Filistin yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi ile diğer Filistin kent ve köylerinde yaşanan olayları "Yahudi terörü" olarak nitelendirdi ve bunların İsrail'in gerçek yüzünü gösterdiğini belirtti.

Filistin yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi ile diğer Filistin kent ve köylerinde yaşanan olayları "Yahudi terörü" olarak nitelendirdi ve bunların İsrail'in gerçek yüzünü gösterdiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yükselen tansiyonla ilgili değerlendirmede bulundu.

Şeyh Cerrah'ta 12 Şubat'tan bu yana yaşananların ve Yahudi şiddetinin benzeri görülmemiş bir seviyeye çıktığını belirten Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Bu Yahudi terörü, özellikle Filistinlilerin tehcir edilmesine ve İsrail'in tek taraflı attığı adımlara karşı çıkan ABD yönetimine ve uluslararası hukuka meydan okuyan İsrail'in gerçek yüzünü yansıtıyor."

Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin himayesinde Filistinlilere uyguladığı şiddetin, uluslararası müdahale gerektirdiğini kaydeden Ebu Rudeyne, "Uluslararası toplum, halkın tehcir edilmesi ve evlerinin yıkılması karşısında sonuç getirmeyen kınamalar yerine gerçek ve ciddi bir baskı uygulamalı ve uluslararası meşruiyete uyması için İsrail'e yaptırımda bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in uluslararası kararları tanımamasının onu "aparheid devletine" dönüştürdüğünü dile getiren Ebu Rudeyne, Filistin halkının, haklarını geri almak için elindeki en etkili ve önemli silahın barışçıl direniş olduğunu vurguladı.

Fetih Hareketinden direnişin artırılması vurgusu

Fetih Merkez Komitesi'nin, Filistin'de yaşanan olayları görüşmek üzere gerçekleştirdiği toplantının akabinde yapılan açıklamada ise başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere direniş noktalarındaki halkın tehcir edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada, halk direnişinin artırılması ve Yahudi yerleşimcilere engel olunması gerektiği aktarıldı.

İsrail aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önüne çadır kurması, Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerginliğe neden olmuştu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda, 12 kişinin "şiddete başvurduğu, taş attığı ve uygunsuz davranışta bulunduğu" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.

Filistin Kızılayı da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan olaylarda en az 11 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Filistin, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları 'Yahudi terörü' olarak niteledi - Son Dakika


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