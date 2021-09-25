Filistin, Sudan'a el koyduğu varlıkları iade etmesi çağrısında bulundu - Son Dakika

İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin eş-Şeyh, Sudan'ı ülkede Filistinlilere ait el konulan taşınır ve taşınmaz varlıkları Filistin'e teslim etmeye çağırdı.

Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halk ve hükümet olarak her zaman Filistin halkının yanında duran kardeş Sudan devletinin, el konulan taşınır ve taşınmaz malları Filistin devletine ve Filistin Hükümeti'ne devretmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şeyh, özellikle İsrail ablukası altındaki Gazzeliler başta olmak üzere Filistin halkının bu paralara ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Reuters haber ajansı 23 Eylül'de yayımladığı bir haberde Sudanlı yetkililerin Hamas Hareketi'nin Sudan topraklarındaki tüm varlıklarına el koyduğunu iddia etmişti.

Herhangi kaynak ismi belirtilmeyen haberde, Hamas'ın Sudan'daki mal varlıkları arasında oteller, gayrimenkuller, çok amaçlı şirketler, araziler ve döviz bürosu şirketi bulunduğu öne sürülmüştü.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reuters'in haberini yalanlamıştı.

Hamas'ın Sudan'da herhangi bir yatırımının bulunmadığını söyleyen Kasım, "Sudanlı herhangi bir taraf ile herhangi bir sorunumuz olmadığını teyit ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Sudan makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.