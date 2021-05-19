SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor

19.05.2021 12:30

SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyorİSTANBUL, (DHA)- Sancaktepe, olimpiyat oyunlarına hazırlanan Filistin Tekvando Milli Takımı'nın sporcularını misafir etti.

SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA)- Sancaktepe, olimpiyat oyunlarına hazırlanan Filistin Tekvando Milli Takımı'nın sporcularını misafir etti. Ev sahipliğini yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Spor evrensel bir değer. Spor aslında dünyada barışın sağlanmasında da toplumların milletlerin birleşmesi noktasında da ortak bir değer olarak kabullenmesi gerekir" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Ürdün'de yapılacak Asya Olimpiyat seçmelerine ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Filistinli tekvandocuları ziyaret etti. Teknik sorumluluğunu Türk antrenör Mehmet Bahtiyar'ın yaptığı Filistin Tekvando Milli Takımı'nı erkeklerde Ahmet Bahlool ve kadınlarda Layan Jaber temsil edecek.

20-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında Amman-Ürdün'de yapılacak olan Tekvando Asya Olimpiyat seçmesine katılacak olan sporcular seçmeleri kazanması halinde Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Filistin'i temsil edecekler.

'FİLİSTİN'E MORAL OLACAKLAR'

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Kardeş ve dost ülke Filistin'imizin tekvando milli takımını Sancaktepe'de misafir ettik. Spor evrensel bir değer. Spor aslında dünyada barışın sağlanmasında da toplumların, milletlerin birleşmesi noktasında da ortak bir değer olarak kabullenmesi gerekir. Filistin'in devlet olarak, millet olarak uluslararası tüm müsabakalarda, milli takımlar düzeyinde temsil edilmesi, temsil hakkının verilmesi ve tanınması bizler için de, Filistin halkı için de çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Bugün burada sporcularımızla birlikte müsabaka ve antrenman yapmaları, tesislerimizi tanımaları ve Sancaktepe'de misafir etmemiz bizler adına da mutluluk verici. Filistin'den gelen sporcu kardeşlerimiz adına da Türkiye'yi tanımaları ve Türkiye'deki sportif faaliyetlere de şahitlik yapmaları ayrı bir güzellik. Umarım hem Umman'da hem de Tokyo'da elde edecekleri başarılar ile şu anda İsrail tarafından mülklerine el konulan, ibadet ederken çoluk çocuk demeden saldırıya uğrayan, Müslüman aleminin ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa'ya gitmelerini engel olunan Filistin halkına bir nebze olsun moral olurlar? şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ BAYRAĞIMIZI HER YERDE GÖSTERMEK'

İsrail'in saldırısıyla Türkiye'ye geldiklerini belirten Ahmet Bahlool, 'Ailem ve sevdiklerim için çok korkuyorum. Hepinizden onlar için dua etmenizi istiyorum. Buradaki amacımız şampiyon olup bayrağımızı her yerde göstermektir' diye konuştu.

Sporcu Layan Jaber ise, 'Ailem zor durumda. Arkadaşım şehit oldu. Bir tanesi de yaralandı, artık derdini bile anlatamıyor. Çok zor durumdayız. Ama Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah şampiyon olup Türkiye ve Filistin bayrağını birlikte kaldıracağız' şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIN SPOR YAPMASINI BİLE ENGELLİYORLAR'

1.5 sene Filistin'de tekvando eğitimi verdiğini söyleyen Antrenör Mehmet Bahtiyar da, daha sonra İsrail'in vize vermemesiyle geri dönmek zorunda kaldığını belirtti. Bahtiyar şu şekilde konuştu:

'İsrail orada çocukların spor yapmalarını bile ciddi anlamda engelliyor. Filistinli kardeşlerimize ciddi anlamda zulüm ediyor. Oraya gidip görünce buna daha iyi şahit oldum. Bizim gördüğümüzden daha fazla eziyet var orada. Müsabakalara hazırlanmak istiyoruz çünkü spor sosyolojik açıdan ülkeler arasındaki güç gösterisinde bir araç haline geldi. Amacımız Filistin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırıp gücünü göstermek. Biliyorsunuz Filistin imkansızlıklar içinde. Şema Döğücü hanıma, sporcularımıza verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim.?

SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor
SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor
SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor
SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor
SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor
SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor
SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor

Sancaktepe, Olimpiyat, Filistin, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Filistin Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara Sancaktepe'de hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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