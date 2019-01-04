Filistin Televizyonunun Gazze'deki Genel Merkezine Baskın
1 saat önce
- Filistin televizyonunun Gazze'deki genel merkezine baskınGAZZE - Gazze'de kimliği bilinmeyen bir grup saldırgan, Filistin Yayın Şirketi'nin genel merkezine baskın düzenleyerek içeride bulunan çok sayıda ekipmanı tahrip etti.
- Filistin
televizyonunun Gazze
'deki genel merkezine baskın
GAZZE - Gazze'de kimliği bilinmeyen bir grup saldırgan, Filistin Yayın Şirketi'nin genel merkezine baskın düzenleyerek içeride bulunan çok sayıda ekipmanı tahrip etti.
Filistin medya kaynakları, beş maskeli erkeğin ellerinde cop ve sivri aletlerle, pantolonlarında gizlenmiş tabancalarla, Filistin Yayın Şirketinin Gazze'nin Tal Al-Hawa Mahallesi'ndeki genel merkezine baskın düzenlediğini bildirdi. Saldırganların iletişim ve kayıt cihazları, kameralar, bilgisayarlar, mobilyalar dahil olmak üzere çok sayıda ekipmanı tahrip ettiği kaydedildi. Kaynaklar, saldırganların kayıt bantlarının ve arşivlerin yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ve Filistin'in eski Lideri Yaser Arafat
'ın portrelerini de imha ettiklerini belirtti.
Enformasyon Bakanlığı yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:22 Kaynak: İHA
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