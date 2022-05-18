Filistin, terör örgütü Lehava'nın provokatif "Mescid-i Aksa" çağrısını kınadı - Son Dakika
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Filistin, terör örgütü Lehava'nın provokatif "Mescid-i Aksa" çağrısını kınadı

18.05.2022 12:44
Filistin, terör örgütü Lehava'nın provokatif "Mescid-i Aksa" çağrısını kınadı

Filistin, Yahudi terör örgütü Lehava'nın yaptığı "Mescid-i Aksa'nın yıkılarak yerine Yahudi kutsal tapınağının inşa edilmesi" yönündeki provokatif çağrıyı kınadı.

Filistin, Yahudi terör örgütü Lehava'nın yaptığı "Mescid-i Aksa'nın yıkılarak yerine Yahudi kutsal tapınağının inşa edilmesi" yönündeki provokatif çağrıyı kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı, Yahudi terör örgütü Lehava Başkanı'nın Kubbet-üs Sahra'nın yıkılması ve Mescid-i Aksa'nın avlusunda olduğu iddia edilen (Yahudi) mabedin inşasına ilişkin yaptığı çağrıları en sert şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "gelecek pazar günü Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve iddia edildiği gibi Kubbet-üs Sahra'yı hedef alma planı kapsamında geniş çaplı seferberlik çağrısı yapılmasının da kınandığı" belirtildi.

İsrail işgali ve ihlallerine karşı uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesinin istendiği açıklamada, "Bakanlık, Kudüs'ü ve sahip olduğu kutsalları, uluslararası çifte standartların ve İsrail'in işgalci saldırganlığını engelleme konusunda uluslararası toplumun ciddiyetsizliğinin kurbanı olarak görmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yahudi üstünlükçü terör örgütü Lehava'nın lideri Bentzi Gopstein, sosyal medya hesabından, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya giren bir buldozerin buradaki kutsal mabet Kubbet-üs Sahra'yı yıktığını resmeden bir görsel paylaşmıştı. Gopstein, destekçilerine de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Terör örgütü Lehava (Kutsal Topraklarda Asimilasyonu Önleme Örgütü), işgal altındaki Filistin topraklarında Müslümanlara karşı terör eylemlerini ve kiliselere yönelik saldırıları savunmasıyla tanınıyor.???????

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Kaynak: AA

Filistin, Yahudi, Terör, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, terör örgütü Lehava'nın provokatif 'Mescid-i Aksa' çağrısını kınadı - Son Dakika


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