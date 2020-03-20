Filistin, Tunus, Kuveyt ve Lübnan'da koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika
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Filistin, Tunus, Kuveyt ve Lübnan'da koronavirüs vaka sayısı arttı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Filistin'de 48, Tunus'ta 54, Kuveyt'te 159 ve Lübnan'da 163 oldu.

Filistin, Tunus, Kuveyt ve Lübnan'da koronavirüs vaka sayısı arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Filistin'de 48, Tunus'ta 54, Kuveyt'te 159 ve Lübnan'da 163 oldu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde Pakistan'dan gelen bir kişide virüs tespit edildiğini, böylece Filistin'de Kovid-19 görülen kişi sayısının 48'e yükseldiğini belirtti.

Keyle, virüse yakalanan 17 hastanın ise iyileştiğini aktardı.

Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, düzenlediği basın toplantısında, dün 79 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve bunlardan 15'inin sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Bin Aliyye, böylece ülkedeki vaka sayısının 54'e yükseldiğini ifade etti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 11 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkede vaka sayısının 159'a çıktığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da 14 kişide daha virüse rastlanmasıyla ülkedeki vaka sayısının 163'e yükseldiğini açıkladı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:56 Kaynak: AA

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