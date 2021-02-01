Filistin ulusal diyalog görüşmeleri 8 Şubat'ta Kahire'de başlıyor - Son Dakika

Filistin ulusal diyalog görüşmeleri 8 Şubat'ta Kahire'de başlıyor

01.02.2021 13:19
Filistin ulusal diyalog görüşmeleri 8 Şubat'ta Kahire'de başlıyor, System.String[]

Hamas ile Fetih hareketleri, Filistin kapsamlı ulusal diyalog görüşmelerinin 8 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacağını duyurdu.

Hamas ile Fetih hareketleri, Filistin kapsamlı ulusal diyalog görüşmelerinin 8 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacağını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, diyalog görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin 8 Şubat'ta başlayacağını ifade eden Rucub, heyetlerin bir gün önceden Kahire'ye gitmeye başlayacağını dile getirdi.

Rucub, "Filistin halkının temenni ettiği sonuçlara ulaşmak ve adil davalarına hizmet etmek için Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın söylediği gibi Kahire diyaloğuna açık görüşlü olarak gittiklerini" belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu da yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşı ve Filistin genel seçimleri süreci kapsamındaki diyalog görüşmelerine katılım için Mısır'dan resmi davet aldıklarını belirtti.

Nunu, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin diyalog görüşmelerine katılacak heyete liderlik etmesine karar verildiği bilgisini paylaştı.

Aruri de konuya dair açıklamasında, Filistinli gruplara ait heyetlerin, diyalog görüşmelerinin başlatılması, yasama konseyi, başkanlık ve ulusal konsey düzeyinde Filistin seçimleri konusunun ele alınması için Kahire'ye gideceklerini kaydetti.

Filistinli grupların tamamının, uzlaşı ve 15 yıl aradan sonra ilk kez yapılması planlanan Filistin seçimlerini tartışmak üzere diyalog görüşmelerine katılması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.

Mahmud Abbas, Filistin, Kahire, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin ulusal diyalog görüşmeleri 8 Şubat'ta Kahire'de başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üç vekilin CHP'den istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: AK Parti'yi suçlamak yüzsüzlük, pişkinliktir Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin Myanmar'daki askeri darbe Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor         
14:32
Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz         
14:16
Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı         
13:41
Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız         
13:33
Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir         
12:10
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 14:36:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin ulusal diyalog görüşmeleri 8 Şubat'ta Kahire'de başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei