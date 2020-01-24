Filistin Ulusal Konseyi'nden "kutsal mekanlara yönelik uluslararası koruma" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistin Ulusal Konseyi'nden 'kutsal mekanlara yönelik uluslararası koruma' çağrısı - Son Dakika

Filistin Ulusal Konseyi'nden "kutsal mekanlara yönelik uluslararası koruma" çağrısı

6 saat önce

Filistin Ulusal Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Konseyi'nden

Filistin Ulusal Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sabah namazının ardından olduğu gibi işgalcilerin Mescid-i Aksa'daki cemaate yönelik saldırıları ve Yahudi terörist çeteler tarafından Doğu Kudüs'teki Bedriye Camisi'nin ateşe verilmesi karşısında dünyanın sessiz kalmasının hiçbir gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Zanun, şunları kaydetti:

"Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarındaki Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallara yönelik ihlallerini sürdüren terör, nefret ve aşırılık yanlısı çeteler, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet tarafından yönetiliyor. Bu çeteler, tüm Filistinlilere karşı radikal ırkçı fikirlerle besleniyor."

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya bugün sabah namazının ardından baskın düzenlemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Filistin, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı
Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:45:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin Ulusal Konseyi'nden "kutsal mekanlara yönelik uluslararası koruma" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]