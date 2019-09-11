Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'in BM üyeliğinin gözden geçirilmesi çağrısı

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarına uymadığını belirterek, BM üyeliğinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Merkezi Ürdün'de bulunan, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı konseyden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde İsrail'e "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun söz konusu açıklamalarının, Filistin Ulusal Konseyi ve Filistin Merkez Konseyinin İsrail'i tanımaktan vazgeçilmesi ve onunla yapılan tüm anlaşmaların durdurulmasını isteyen kararlarının hızlı bir şekilde uygulanmasını gerektirdiği aktarıldı.

İsrail'in, özellikle Filistin topraklarının statüsü ve Filistinlilerin topraklarına geri dönüş haklarıyla ilgili 181 ve 194 sayılı kararlar başta olmak üzere BM kararlarına uymadığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle BM Genel Kuruluna gidilerek İsrail'in üyeliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin önerilmesi çağrısında bulunuldu.

Netanyahu'nun açıklamasının, uluslararası toplumun Filistin davasıyla ilgili iradesi, kurumları ve kararlarını açıkça "hafife almak, umursamamak ve meydan okumak" olarak değerlendirildiği açıklamada, bunun, "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırılan barış planı çerçevesinde doğrudan ABD'nin desteğine ve teşvikine dayandığı da belirtildi.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.