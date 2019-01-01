Son Dakika Haberleri: Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin 54. Kuruluş Yıldönümü

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin 54. Kuruluş Yıldönümü

1 saat önce

Filistinliler, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin 54. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin 54. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Filistinliler, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin 54. kuruluş yıldönümünü kutladı. Fetih Hareketinin lideri Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaptığı konuşmada İsrail'e gözdağı vererek, "Filistin satılık değildir" dedi.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) 54'üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor. Fetih Hareketinin lideri Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, birlik mesajları verdiği konuşmasında İsrail'e gözdağı vererek, "Filistin satılık değildir" dedi.

Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu vurgulayan Abbas, "Kimsenin Kudüs'e el koymasına izin vermeyeceğiz. Kudüs, Filistin Devletinin ebedi başkenti olacak ve Yasser Arafat'ın dediği gibi; bir gün Filistinli bir çocuk Kudüs'teki minarelerde ve kiliselerde Filistin'in bayrağını yükseltecek" ifadelerini kullandı.

Kutlama konuşmasının ardından Batı Şeria genelinde sokaklarına dökülen Filistinliler, birçok noktada fener alayı düzenledi. El Halil şehrinde toplanan yüzlerce kişinin iştirak ettiği fener alayında birçok Filistinli, milli birliğin sağlanması için sloganlar attı. Fetih Hareketinin Liderlerinden Müfid El Şarabati, "Dünyanın 48 ülkesinde yaşayan Filistinlileri tebrik ediyor ve Filistin devrimi adına diasporayı başlatıyoruz. Bölünmeyi sona erdirmek ve Filistinli tutsakları, İsrail hapisnelerinden kurtarmak için çalışma başlatılmasını istiyoruz. - RAMALLAH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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