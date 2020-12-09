Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor - Son Dakika

Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor

09.12.2020 11:11
Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor, System.String[]

Filistin yönetimi, barış süreci için uluslararası bir konferans çağrısında bulunan Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın girişimini desteklemeleri amacıyla Arap ülkeleriyle diyalog kurmaya çalışıyor.

Filistin yönetimi, barış süreci için uluslararası bir konferans çağrısında bulunan Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın girişimini desteklemeleri amacıyla Arap ülkeleriyle diyalog kurmaya çalışıyor.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed el-Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Abbas'ın Ürdün ve Mısır'a yaptığı son ziyaretlerinin "verimli" geçtiğini ve bu ziyaretlerin "Filistin-Arap diyaloğu" çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Mecdelani, "ABD seçimlerinin ardından son uluslararası gelişmeler ışığında, uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açılacak ve bunun bölgeye, Filistin- İsrail barış sürecine etkisi olacaktır." dedi.

"Filistin yönetimi değişikliklerin öneminin farkında"

Filistinliler, Demokrat Joe Biden'ın Filistin davasına yönelik düşmanca politikalarıyla bilinen Donald Trump'a karşı kazandığı seçim zaferinden memnuniyet duyduklarını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da ABD'deki seçimlerin ardından geçen ayın sonunda Amman ve Kahire'yi ziyaret ederek, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Mecdelani, "Filistin yönetimi değişikliklerin öneminin farkında ve Filistin davasına hizmet edecek ve İsrail işgaline son verecek şekilde bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Trump yönetiminin İsrail ile normalleşme, Arap uzlaşısının ve kararlarının ihlali için Arap ülkelerine baskı uyguladığı bir dönemin ardından bir Arap mutabakatına şiddetle ihtiyacımız var." diye konuşan Mecdelani, barış süreciyle ilgili uluslararası konferans düzenlenmesine ilişkin yeni ABD yönetimiyle siyasi ve diplomatik açıdan harekete geçmek amacıyla üçlü (Filistin, Ürdün, Mısır) bir Arap diyaloğu ve hatta Arap Birliği çerçevesinde diyalog istediklerini aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 25 Eylül'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iki devletli çözümün sağlanması, işgalin sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için 2021'in başlarında uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

"Tüm Araplarla diyaloğu genişletmeye çalışıyoruz"

Mecdelani, Abbas'ın Arap ülkelerinin, BM çatısı altında uluslararası kararları uygulama temelinde uluslararası bir barış konferansı düzenlemek için Filistin'in girişimini destekleyen bir tutum içerisinde olmasını istediğini kaydetti.

Filistin yönetiminin İsrail ile sadece ABD'nin himayesinde eski formüllerin geçerli olduğu müzakerelere dönmeyi reddettiğini aktaran Mecdelani, barış sürecinde ilerlemek için daha iyi bir atmosfer olduğuna işaret etti.

Bu çerçevede Abbas'ın Arap ülkelerine yeni bir tur düzenleme çalışması bulunduğunu kaydeden Mecdelani, "Tüm Araplarla diyaloğu genişletmeye çalışıyoruz ve siyasi değişkenler de bizi destekliyor." dedi.

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul daha önce Filistinlilerin uluslararası barış konferansı talebi kapsamında koordinasyon amacıyla Filistin, Ürdün, Mısır üçlü komitesinin oluşturulduğunu belirtmişti.

ABD yönetimiyle ilişkiler

Filistinli Bakan Mecdelani, Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimiyle olası ilişkilere de değindi ve bu konudaki göstergelerin olumlu olduğunu kaydetti.

Mecdelani, "Seçimlerden önce Joe Biden'ın ekibiyle bir iletişim kanalı açtık. İlişkileri seçilmiş başkan tarafından ifade edilen yeni ABD vizyonu üzerine inşa edebileceğimiz açık" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 19 Mayıs'ta İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme planına karşı, ülkedeki güvenlik yetkililerine İsrail ile koordinasyonu derhal durdurmaları talimatı vermişti.

Filistin yönetimi, uluslararası arenadaki son gelişmelerin ardından 17 Kasım'da İsrail ile ilişkilerin yeniden başladığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor - Son Dakika


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