Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor - Son Dakika

Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor

09.12.2020 17:31

Filistin yönetimi, barış süreci için uluslararası bir konferans çağrısında bulunan Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın girişimini desteklemeleri amacıyla Arap ülkeleriyle diyalog kurmaya çalışıyor.

Filistin yönetimi, barış süreci için uluslararası bir konferans çağrısında bulunan Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın girişimini desteklemeleri amacıyla Arap ülkeleriyle diyalog kurmaya çalışıyor.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed el-Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Abbas'ın Ürdün ve Mısır'a yaptığı son ziyaretlerinin "verimli" geçtiğini ve bu ziyaretlerin "Filistin-Arap diyaloğu" çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Mecdelani, "ABD seçimlerinin ardından son uluslararası gelişmeler ışığında, uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açılacak ve bunun bölgeye, Filistin- İsrail barış sürecine etkisi olacaktır." dedi.

"Filistin yönetimi değişikliklerin öneminin farkında"

Filistinliler, Demokrat Joe Biden'ın Filistin davasına yönelik düşmanca politikalarıyla bilinen Donald Trump'a karşı kazandığı seçim zaferinden memnuniyet duyduklarını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da ABD'deki seçimlerin ardından geçen ayın sonunda Amman ve Kahire'yi ziyaret ederek, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Mecdelani, "Filistin yönetimi değişikliklerin öneminin farkında ve Filistin davasına hizmet edecek ve İsrail işgaline son verecek şekilde bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Trump yönetiminin İsrail ile normalleşme, Arap uzlaşısının ve kararlarının ihlali için Arap ülkelerine baskı uyguladığı bir dönemin ardından bir Arap mutabakatına şiddetle ihtiyacımız var." diye konuşan Mecdelani, barış süreciyle ilgili uluslararası konferans düzenlenmesine ilişkin yeni ABD yönetimiyle siyasi ve diplomatik açıdan harekete geçmek amacıyla üçlü (Filistin, Ürdün, Mısır) bir Arap diyaloğu ve hatta Arap Birliği çerçevesinde diyalog istediklerini aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 25 Eylül'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iki devletli çözümün sağlanması, işgalin sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için 2021'in başlarında uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

"Tüm Araplarla diyaloğu genişletmeye çalışıyoruz"

Mecdelani, Abbas'ın Arap ülkelerinin, BM çatısı altında uluslararası kararları uygulama temelinde uluslararası bir barış konferansı düzenlemek için Filistin'in girişimini destekleyen bir tutum içerisinde olmasını istediğini kaydetti.

Filistin yönetiminin İsrail ile sadece ABD'nin himayesinde eski formüllerin geçerli olduğu müzakerelere dönmeyi reddettiğini aktaran Mecdelani, barış sürecinde ilerlemek için daha iyi bir atmosfer olduğuna işaret etti.

Bu çerçevede Abbas'ın Arap ülkelerine yeni bir tur düzenleme çalışması bulunduğunu kaydeden Mecdelani, "Tüm Araplarla diyaloğu genişletmeye çalışıyoruz ve siyasi değişkenler de bizi destekliyor." dedi.

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul daha önce Filistinlilerin uluslararası barış konferansı talebi kapsamında koordinasyon amacıyla Filistin, Ürdün, Mısır üçlü komitesinin oluşturulduğunu belirtmişti.

ABD yönetimiyle ilişkiler

Filistinli Bakan Mecdelani, Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimiyle olası ilişkilere de değindi ve bu konudaki göstergelerin olumlu olduğunu kaydetti.

Mecdelani, "Seçimlerden önce Joe Biden'ın ekibiyle bir iletişim kanalı açtık. İlişkileri seçilmiş başkan tarafından ifade edilen yeni ABD vizyonu üzerine inşa edebileceğimiz açık" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 19 Mayıs'ta İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme planına karşı, ülkedeki güvenlik yetkililerine İsrail ile koordinasyonu derhal durdurmaları talimatı vermişti.

Filistin yönetimi, uluslararası arenadaki son gelişmelerin ardından 17 Kasım'da İsrail ile ilişkilerin yeniden başladığını açıklamıştı.

Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor
Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor
Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor
Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Karısını öldürdükten sonra ormana saklanan cani koca, tutuklandı Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Halk endişeli! Hatay'da vaka artışı nedeniyle yoğun bakım doluluk oranı yükseldi Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:45
Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi         
17:34
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi         
16:59
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı         
16:56
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim         
15:42
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 18:10:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei