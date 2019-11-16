Filistin, UNRWA'nın süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Filistinli yetkililer, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) görev süresinin 2023'e kadar uzatılmasından duydukları memnuniyetli dile getirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaptığı açıklamada, "UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesi, tüm dünyanın halkımızın yanında yer aldığının ve tarihi hakları üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmanın mümkün olmadığının delilidir." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de alınan kararın, uluslararası toplumun Filistin, Filistin halkı ve sığınmacılarına ilişkin konularda aldığı tavıra dair açık bir işaret olduğunu dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, söz konusu kararın uluslararası hukukun bir zaferi olduğunu, böylece tarihin yanlış tarafında durmayı tercih eden uluslararası hukuk düşmanlarının da hezimete uğradığını vurguladı.

FKÖ İcra Komitesi Üyesi Hanan Aşravi de Trump yönetimi ve işgalci devletin UNRWA'yı iptal etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Oylama, tehlikeli ABD-İsrail ortaklığına karşı güçlü bir şamardır." ifadesini kullandı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, 1949'da kurulmuştu.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

BM Genel Kurulu'nda 4. Komite'de yapılan oylamada, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına 170 ülke destek verirken ABD ve İsrail "hayır" oyu kullandı, 7 ülke ise çekimser kaldı.

ABD'nin 2017'de finansal desteği kestiği ve görev süresinin yenilenmesine karşı çıktığı UNRWA'nın görev süresi Haziran 2023'e kadar uzatıldı.