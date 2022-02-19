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Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis - Son Dakika

Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis

19.02.2022 17:04

16 yaşındaki şahıs, Esenyurt'ta, sitenin asansöründe bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Filistin uyruklu suça sürüklenen çocuk A.A, müştekiden özür dileyerek, şeytana uyduğunu ve olay günü arkadaşıyla alkol aldıklarını söyledi. Mahkeme, sanığa iyi hal indirimi uygulamayarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Esenyurt'ta, sitenin asansöründe bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 16 yaşındaki çocuk sanıkla ilgili karar verildi.

ŞEYTANA UYDUĞUNU SÖYLEDİ

Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A. ile tarafların avukatları katıldı. Tercüman vasıtasıyla savunma yapan Filistin uyruklu suça sürüklenen çocuk A.A, müştekiden özür dileyerek, şeytana uyduğunu ve olay günü arkadaşıyla alkol aldıklarını söyledi.

"ÇORABINI ÇIKARMAYA ÇALIŞTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Arkadaşının kadını takip ettiğini belirten A.A, "Ben de ona inandım. Müştekinin arkasından gidip tuttum. Kendisini öpmek, sarılmak istedim. Müştekinin çorabını çıkarmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Öyle bir niyetim de yoktu. Heyetinizden affımı ve tahliyemi istiyorum. Ailem zor durumdadır, onları geçindiriyorum." ifadelerini kullandı.
Arkadaşının oturduğu siteye duvardan atlayarak girdiğini anlatan A.A, bahçede dolaşırken müştekiyi gördüğünü aktardı.
Müşteki, sanıktan şikayetçi oldu.

25. KATA GELDİKLERİNDE TEKME ATARAK KAÇMIŞ

Müşteki U.K.N. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, asansöre binene kadar fark etmediği sanığın kendisine arkadan sarıldığını, taciz ettiğini, asansörü durdurmasına da izin vermediğini anlattı. Müşteki, sanıkla 5-6 dakika asansörde mücadele ettiği sanığın, 25. kata geldiklerinde kendisine tekme atarak kaçtığını söyledi. Duruşmada, savcı A.A'nın "cinsel saldırıya teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, suça sürüklenen çocuk A.A'ya, "cinsel saldırı" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Müştekinin direnmesi sonucunda eylem teşebbüs aşamasında kaldığından cezayı önce 10 yıl 6 aya indiren mahkeme, sanığın suç tarihinde 15-18 yaşları arasında olması nedeniyle de 7 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın pişmanlık duyduğuna yönelik beyanının ceza indirimi sağlamak için olduğu kanaatiyle iyi hal indirimi uygulamayarak, A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 yaşındaki A.A'nın 11 Aralık 2021'de gece saatlerinde evine gitmekte olan 35 yaşındaki U.K.N'yi takibe aldığı, müştekinin güvenlikli siteye girdiğini gördüğünü ve çitlerin üzerinden atlayıp sitenin arka bahçesine girdiği anlatılmıştı. Suça sürüklenen çocuk A.A'nın takip ettiği müştekiye, asansörde cinsel saldırıda bulunduğu aktarılan iddianamede, A.A'nın daha sonra müştekiye tekmeler atarak asansörden inip kaçtığı belirtilmişti. İddianamede, A.A'nın "nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılması istenmişti.

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Esenyurt, Filistin, Mahkeme, Alkol, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis - Son Dakika


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