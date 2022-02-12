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Filistin, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi - Son Dakika

Filistin, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi

12.02.2022 21:20
Filistin, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki güvenlik durumu nedeniyle Filistinlilerden kalmalarını gerektirecek bir durum yoksa Ukrayna'dan ayrılmalarını istedi.

Bakanlık, Ukrayna'ya seyahat edecek vatandaşlardan da bundan kaçınmalarını istedi.

Açıklamada, diplomat ve büyükelçilik çalışanlarının ailelerine de derhal ülkeden ayrılmaları talimatı verildiği kaydedildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi - Son Dakika


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