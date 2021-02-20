Filistin ve İsrail sağlık bakanlıkları, Kovid-19'un yeni türüyle mücadelede teknik iş birliği yapacak - Son Dakika

İsrail ve Filistin sağlık bakanlıklarından yetkililer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüyle mücadele teknik iş birliği yapma konusunda anlaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki bakanlıktan yetkililer, Filistin Sağlık Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Toplantıda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan türünün yayılmasını önlemek için teknik iş birliği yapma ve İsrail'de çalışan 100 bin Filistinli işçiyi aşılama konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının, İsrail tarafından, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde sağlık hizmeti veren araçlara el konulmamasını istediği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise Filistin yönetiminin, toplantıda, İsrail'deki Filistinli işçiler için değil vatandaşların aşılanması için 100 bin doz aşı istediği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Destekleyici Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Usame en-Neccar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni Kovid-19 mutasyonunun yayılmasının önüne geçilmesi için test malzemelerinin ülkeye getirilmesi konusunda anlaşıldığını söyledi.