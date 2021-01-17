Filistin ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Filistin'de 1881'e, Libya'da 1665'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde toplam 20 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 578 kişinin enfekte olduğu, 862 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1881'e, vakaların 171 bin 215'e, iyileşenlerin sayısının da 157 bin 129'a yükseldiği kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 14 kişinin hayatını kaybettiği, 1071 kişide virüs tespit edildiği, 1057 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 1665'e, vakaların 109 bin 88'e, sağlığına kavuşanların sayısının 86 bin 125'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.