Filistin ve Ürdün'deki siyasi gruplardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişare çağrısına destek - Son Dakika

Filistin ve Ürdün'deki siyasi gruplardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişare çağrısına destek

21.10.2020 21:27
Filistin ve Ürdün'deki siyasi gruplardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişare çağrısına destek, System.String[]

Filistin ve Ürdün'deki bazı önemli siyasi gruplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Müslümanlar arasında istişare kültürünün yayılması çağrısına destek verdiklerini açıkladı.

Filistin ve Ürdün'deki bazı önemli siyasi gruplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Müslümanlar arasında istişare kültürünün yayılması çağrısına destek verdiklerini açıkladı.

Fetih Hareketi Sözcüsü Hasan Hamayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir krizden çıkmanın en kestirme yolunun istişare ve diyalog olduğunu belirterek, Müslümanların içinde bulunduğu üzücü durumdan çıkması için diyaloğun çok önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın Müslümanların yüzleştiği terör, açlık, iç kavgalar, tefrika gibi sorunlara ilişkin açıklamasında yaptığı diyalog ve istişare çağrısını değerlendiren Hamayel, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamasının Filistinlileri öldüren topraklarını ve kaynaklarını çalan işgal devletinin teröründen muzdarip Filistin halkı için geçerli olduğunu aktardı.

İslam'a karşı karalama girişimleri

Gazze'den İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı söyleminde ve politikalarında görülen ırkçı karalama girişimleriyle mücadelede İslam'ı savunan bir konuşma yaptığını ifade etti.

Erdoğan'ın Müslümanların birliğini parçalamayı hedefleyen mezhepçi projeler ve fitneler gibi Müslümanların gerilemesinin nedenlerini teşhis ettiğini söyleyen Şihab, "Erdoğan'ın çabaları, teşhis girişimiyle sınırlı kalmıyor; Kur'an-ı Kerim ve sünnete yönelmek olan tedavisini de söylüyor." dedi.

Şihab, Türkiye'yi İslam'ı savunmada, batının sömürge baskısıyla mücadelede ön saflarda yer alan büyük bir güç, Fransa ve diğerlerinin yer aldığı batılı müdahaleleri de İslam medeniyet projesinin tamamlaması çabası bağlamında Türkiye'nin İslam'a ve Müslümanlara sunduğu hizmete bir tepki olarak gördüklerini belirtti.

Erdoğan'ın vizyonunda, İslam'ın getirdiği ahlak ve değerler manzumesinin görüldüğünü ifade eden Şihab, açlık, açgözlülük, tekelci politika, şiddet ve insanlığın maruz kaldığı zulümden kurtaracak çözümlerin bu yolla sunulabileceğini kaydetti.

"İslam ümmetini engelleme girişimleri başarısız oldu"

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Muaz el-Havalide ise Arap ve Müslüman halkların İslam dinini ve kimliğini müdafaa eden tüm şerefli tutumları desteklediğini belirtti.

Halkların, İslam ümmeti aleyhindeki düşmanca kampanyalara karşı mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi konumunu çok takdir ettiğini kaydeden Havalide, "İslam ümmeti, sömürgeciliğe varan saldırılara maruz kaldı. Ancak İslam ümmetinin yayılmasını engelleme girişimlerinin tamamı, sonunda başarısız oldu." dedi.

Havalide, ayrıca İslam dininin ve ümmetinin imajını karalamaya çalışan saldırılarla karşı karşıya gelecek resmi düzeyde Arap liderlerinin olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Türkiye'nin rolü önemli"

Ürdün'deki İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam'ı savunmadaki rolünün önemli olduğunu söyledi.

Adayile, bazı Arap ve Müslüman liderlerin tutumlarının ve davranışlarının İslam'a yönelik saldırılara hız kazandırdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri İstişare Toplantısı'na gönderdiği video mesajda, Müslümanlar arasında istişare ve diyaloğun önemine vurgu yapmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, İslam, Ürdün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin ve Ürdün'deki siyasi gruplardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişare çağrısına destek - Son Dakika


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