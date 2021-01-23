Filistin, Yahudi yerleşim birimlerinden ithalat yapmanın uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısında bulundu - Son Dakika

Filistin, Yahudi yerleşim birimlerinden ithalat yapmanın uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısında bulundu

23.01.2021 17:19
Filistin, Yahudi yerleşim birimlerinden ithalat yapmanın uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısında bulundu, System.String[]

Filistin, uluslararası hukuka aykırı olarak yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen malları ithal eden ülkelere karşı uyarıda bulundu.

Filistin, uluslararası hukuka aykırı olarak yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen malları ithal eden ülkelere karşı uyarıda bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen malların ithal edilmesine ilişkin uyarı yapıldı.

Açıklamada, İsrail işgali altında olan bölgelerden ürün ithal edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve ithalatı yapanların sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi.

Söz konusu ithalatın ilk sevkiyatının tamamlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, zeytinyağı ve bal ticaretinin yapıldığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Batı Şeria'daki Yerleşim Bölgeleri Konseyi Başkanı Yossi Dagan, 8 Aralık 2020'de BAE'li FAM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ali Musa ile işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yerleşim birimlerinde üretilen bazı ürünlerin BAE'ye ihracı için 4 anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bazı Arap ülkelerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki gayrimeşru Yahudi yerleşim birimlerinden mal ithal etmenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu ülkelerin izinin sürüleceğini belirtmişti.

BM Güvenlik Kurulu ve Genel Kurulu'nun kararlarına göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı ve savaş suçu kabul ediliyor.

ABD ile BAE haricinde tüm ülkeler, yerleşim birimleri ürünlerini "İsrail malı" olarak kabul edilmesini reddediyor.

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Yahudi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, Yahudi yerleşim birimlerinden ithalat yapmanın uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısında bulundu - Son Dakika


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