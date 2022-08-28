Filistin'den, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına kınama - Son Dakika
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Filistin'den, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına kınama

28.08.2022 20:36
Filistin'den, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına kınama

Filistin, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek buradaki mevcut statüyü ihlal etmesini kınadı.

Filistin, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek buradaki mevcut statüyü ihlal etmesini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, 1967'den bu yana ilk defa Yahudi yerleşimcilerin El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin verdiği ifade edildi.

Söz konusu baskının, İslami Vakıflar İdaresinin yetkilerine karşı bir saldırı ve Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne yönelik açık ihlal olduğu kaydedilen açıklamada, bu baskınların sonuçlarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin, İsrail'i ve Yahudi cemaatlerini, bir oldubitti olarak bu baskınları sürdürmeye teşvik ettiği aktarıldı.

Yahudi yerleşimciler çoğunlukla, Meğaribe Kapısı'ndan girerek Mescid'i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Fanatik Yahudi yerleşimciler bugün, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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Kaynak: AA

Filistin, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına kınama - Son Dakika

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