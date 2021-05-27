Filistin Yardımlaşma ve Destekleme Derneğinden Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Dernek Başkanı Murad Elmuhandis ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Kurt'a Filistin direnişinin sembollerinden biri olan Filistin puşisi hediye etti.

Filistin Yardımlaşma ve Destekleme Derneği Genel Başkanı aynı zamanda da El Fetih Genel Sekreteri olan Murad Elmuhandis ile Filistin Yardımlaşma ve Destekleme Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Kurt ve Murad Elmuhandis bir süre Filistin'de yaşananlar üzerine sohbet etti. Filistin'deki son durum hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Elmuhandis, Odunpazarı Belediyesi meclis üyelerinin İsrail'in saldırısı altındaki Filistin halkına destek vermek için deklarasyon yayınladığını ve Belediye ana hizmet binası önündeki Türk Bayrağı'nın yanına Filistin Bayrağı asıldığını belirtti. Elmuhandis, Başkan Kurt'a ve Odunpazarı Belediyesi'ne Filistin Halkı'na verdikleri destek için teşekkür etti.

BAŞKAN KURT: "FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Odunpazarı Belediyesi'nin Türk Bayrağı ile birlikte Filistin Bayrağı asmasının İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme itiraz etmemizin bir sembolü olduğunu söyledi. Dünyada hiçbir devletin veya toplumun Filistin'i işgal etmeye hakkı olmadığını kaydeden Başkan Kurt, bu

nedenle de Filistin Halkının her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Başkan Kurt, "Umarım özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulduğu zaman biz de ziyaretlerine gideriz. Türk

sosyal demokratlar her zaman Filistin Halkının yanında. Şuan elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Filistin Bayrağını Belediyemizde Türk Bayrağımızın yanına asarak Filistin Halkına

desteğimizi göstermek, onlara biraz olsun moral verelim istedik" dedi.

BAŞKAN KURT'A DİRENİŞİN SEMBOLLERİNDEN OLAN FİLİSTİN PUŞİSİ HEDİYE ETTİLER

Filistin Yardımlaşma ve Destekleme Derneği Genel Başkanı Murad Elmuhandis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret sonrasında Başkan Kurt'a Filistin direnişinin sembollerinden puşi hediye etti. Elmuhandis ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Başkan Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti. Ardından da Elmuhandis ile Başkan Kurt, Türk Bayrağının yanında aslı olan Filistin Bayrağını tekrar göndere çekti.