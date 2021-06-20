Üye Girişi
Filistin: Yeni hükümet kurulduğundan bu yana İsrail güçlerinin halkımıza yönelik şiddeti arttı - Son Dakika

Filistin: Yeni hükümet kurulduğundan bu yana İsrail güçlerinin halkımıza yönelik şiddeti arttı

20.06.2021 15:31
Filistin: Yeni hükümet kurulduğundan bu yana İsrail güçlerinin halkımıza yönelik şiddeti arttı, System.String[]

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de yeni hükümetin kuruluşundan bu yana Filistinlilere yönelik şiddetin arttığını, ABD yönetiminin ise saldırıları durdurmak için herhangi bir baskı yapmadığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de yeni hükümetin kuruluşundan bu yana Filistinlilere yönelik şiddetin arttığını, ABD yönetiminin ise saldırıları durdurmak için herhangi bir baskı yapmadığını belirtti.

Bakanlıktan, İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddet eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yeni hükümet kurulduğundan bu yana İsrail güçlerinin halkımıza yönelik şiddeti arttı." ifadesi kullanıldı.

Yahudi yerleşimcilerin de Filistinlilere karşı suç işleme konusunda daha cüretkar davrandığına dikkat çekilen açıklamada, yeni İsrail hükümetinin kendisini Filistin'le gerginliği tırmandıran bir kabine olarak yansıttığı kaydedildi.

ABD saldırıların durması için İsrail'e baskı yapmıyor

ABD yönetimi ve bazı uluslararası tarafların, yeni İsrail hükümetine saldırılarını ve yerleşim birimi inşa faaliyetlerini durdurması için herhangi bir baskı uygulamaktan kaçındığı aktarılan açıklamada, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarından bahsedildi.

Açıklamada ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin pazartesi günü, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde provokatif eylemler düzenleme çağrılarına tepki gösterilerek, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının tüm sorumluluğunun, İsrail hükümetine ait olduğu vurgulandı.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, 13 Haziran'da Mecliste güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Binyamin Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e bırakmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Hükümet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin: Yeni hükümet kurulduğundan bu yana İsrail güçlerinin halkımıza yönelik şiddeti arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık 16:03 Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı 15:30 Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin? 15:25 Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin?
Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık 15:07 Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız 14:25 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş 13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı 13:33 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti 11:52 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti

Son Dakika Haberleri
16:20 Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu
16:06 Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu
16:02 Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık
15:38 Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı
15:29 Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı
15:11 Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu
15:06 Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık
14:44 Hırvatistan hocası Dalic, Fenerbahçe'ye teknik adam olacağı iddialarını kaçamak cevapladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı
14:34 Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır
Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu         
16:06
Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı         
15:38
Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, 97 gün sonra cesedi bulundu Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, 97 gün sonra cesedi bulundu         
15:30
Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu         
15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı         
14:41
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı         
13:54
Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı         
13:33
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı         
10:30
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 16:24:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin: Yeni hükümet kurulduğundan bu yana İsrail güçlerinin halkımıza yönelik şiddeti arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement