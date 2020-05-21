Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden... - Son Dakika

Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden...

Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini reddetti.

Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini reddetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi